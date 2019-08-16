Дніпро зникне! Екологи забили на сполох через катастрофу в Києві

Річка Дніпро в Києві опинилася в катастрофічному стані через величезну кількість хімікатів і рослин.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН". Екологи нарахували вже 56 мілин і ситуація погіршується з кожним днем.

Відзначається, що на станції човнів біля моста Патона води вже майже не видно через латаття і водяний горіх.

У Києві може обміліти Дніпро Уніан

З цієї причини активісти та екологи в п'ятницю, 16 серпня, влаштували пресконференцію посеред річки, щоб наочно продемонструвати проблеми Дніпра.

"Його перегородили дамбами і він втратив перебіг. Річка не в змозі змити те, що в неї падає, коктейль з усієї таблиці Менделєєва. В Києві дві тисячі мийок, вода з яких разом із хімічними засобами стікає в Дніпро. Фосфати – добриво для водоростей. Дніпро цвіте", – розповів голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

Прогнози екологів невтішні – якщо не буде вжито необхідних заходів, річка просто обміліє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Києві на Русанівських садах невідоме підприємство зливає величезні маси відходів у Дніпро.

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