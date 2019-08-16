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Дніпро зникне! Екологи забили на сполох через катастрофу в Києві

9.5т Читати матеріал російською

Річка Дніпро в Києві опинилася в катастрофічному стані через величезну кількість хімікатів і рослин.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН". Екологи нарахували вже 56 мілин і ситуація погіршується з кожним днем.

Відзначається, що на станції човнів біля моста Патона води вже майже не видно через латаття і водяний горіх.

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У Києві може обміліти Дніпро

У Києві може обміліти Дніпро

Уніан

З цієї причини активісти та екологи в п'ятницю, 16 серпня, влаштували пресконференцію посеред річки, щоб наочно продемонструвати проблеми Дніпра.

"Його перегородили дамбами і він втратив перебіг. Річка не в змозі змити те, що в неї падає, коктейль з усієї таблиці Менделєєва. В Києві дві тисячі мийок, вода з яких разом із хімічними засобами стікає в Дніпро. Фосфати – добриво для водоростей. Дніпро цвіте", – розповів голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

Прогнози екологів невтішні – якщо не буде вжито необхідних заходів, річка просто обміліє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Києві на Русанівських садах невідоме підприємство зливає величезні маси відходів у Дніпро.

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Місце
Україна Київ
Тег
Річка Дніпро в Києві
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
засрали речку,а всё свой пятак в Крым суют.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да и хер бы с ним. Но он всю эту гадость к нам в море несёт.
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Сташко Вова
Сташко Вова
Крым Андрей, так опушеные отвечают,Все понял?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Сташко Вова, иди накуй, чушок. Доступно ответил?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Представляю,что,будет с экологией Днепра на Украине, когда, Россия свою часть Днепра заверннет на Дон,чттоб записать Крым ,как запланировано в ответ на водную блокаду...
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Цимельман Филя, ці дебіли вже мріяли ріки повернути...
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Сташко Вова
Сташко Вова
Цимельман Филя,та ты в же матогчик да лопаты пгиделал, шоби она, таки сама все это и копала? Када пгиделаеш ми придем на это посмотгеть
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