"Насправді – вау!" Зеленська вийшла у світ в елегантному образі. Фото

Перша леді України Олена Зеленська відвідала інтерактивну виставку в Києві Ukraine WOW.

Відповідні фото в середу, 12 лютого, вона опублікувала в своїх акаунтах у соціальних мережах. Дружина Володимира Зеленського порекомендувала українцям побачити виставку на власні очі.

Олена Зеленська Фото: instagram/olenazelenska_official

"Особисто мені найбільш тепло відгукнулися копія чарівного будиночка Поліни Райко, художниці з Херсона, і кімната з "кримськими історіями" – зворушливими спогадами кримчан, повними ніжності та туги за рідними домівками", – поділилася враженнями жінка.

Перша леді вийшла в світ у стриманому та елегантному образі – довгому сіро-блакитному пальто і широких штанях.

Перша леді на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

⠀"Це ще одна можливість відкривати для себе рідну країну знову і знову. А вона не перестає дивувати й зачаровувати. Тож причин повторно закохуватися – безліч. І це насправді – вау!" – написала вона.

Перша леді на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW facebook.com/olenazelenska.official

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Олена Зеленська повідомила, що шкільне меню доповнять молочними та кисломолочними продуктами.

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