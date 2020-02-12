Головна Новини
13 лютого • оновлено в 01:02
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ дайджест

"Насправді – вау!" Зеленська вийшла у світ в елегантному образі. Фото

1.7т
Читати матеріал російською

Перша леді України Олена Зеленська відвідала інтерактивну виставку в Києві Ukraine WOW.

Відповідні фото в середу, 12 лютого, вона опублікувала в своїх акаунтах у соціальних мережах. Дружина Володимира Зеленського порекомендувала українцям побачити виставку на власні очі.

Новини
"Раніше не носила": подруга Зеленської розкрила секрети стилю першої леді

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Фото: instagram/olenazelenska_official

"Особисто мені найбільш тепло відгукнулися копія чарівного будиночка Поліни Райко, художниці з Херсона, і кімната з "кримськими історіями" – зворушливими спогадами кримчан, повними ніжності та туги за рідними домівками", – поділилася враженнями жінка.

Перша леді вийшла в світ у стриманому та елегантному образі – довгому сіро-блакитному пальто і широких штанях.

Перша леді на Ukraine WOW

Перша леді на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW

Перша леді на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

"Це ще одна можливість відкривати для себе рідну країну знову і знову. А вона не перестає дивувати й зачаровувати. Тож причин повторно закохуватися – безліч. І це насправді – вау!" – написала вона.

Перша леді на Ukraine WOW

Перша леді на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW

Перша леді на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW

Перша леді на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW

Перша леді на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW

Перша леді на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW

Перша леді на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді на Ukraine WOW

Перша леді на Ukraine WOW

facebook.com/olenazelenska.official

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Олена Зеленська повідомила, що шкільне меню доповнять молочними та кисломолочними продуктами.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна Київ
Теги
Стиль Мода фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
5
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги