В Києві сталося жахливе ДТП: багато постраждалих. Перші відео

У неділю, 27 жовтня, в Києві сталася жахлива ДТП, в результаті якої постраждали троє осіб.
Серед них була і 12-річна дитина. Про повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Важка ДТП у Києві на Маяковського/Ватутіна: Хонда і Мерседес, троє в реанімації в критичному стані... Дитина років 12", – йдеться у повідомленні.
У Telegram-каналі "Київ Оперативний" також повідомили про це ДТП:
"Масштабне ДТП сталося на перехресті Перова і Ватутіна близько 20:45. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. На місці працюють рятувальники ДСНС, лікарі швидкої і правоохоронці. Деталі встановлюються".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва легковик протаранив "швидку". Машина перекинулася разом з медиками і пацієнтом.
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