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27 жовтня • оновлено в 22:53
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В Києві сталося жахливе ДТП: багато постраждалих. Перші відео

1.4т Читати матеріал російською

У неділю, 27 жовтня, в Києві сталася жахлива ДТП, в результаті якої постраждали троє осіб.

Серед них була і 12-річна дитина. Про повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Важка ДТП у Києві на Маяковського/Ватутіна: Хонда і Мерседес, троє в реанімації в критичному стані... Дитина років 12", – йдеться у повідомленні.

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У Telegram-каналі "Київ Оперативний" також повідомили про це ДТП:

"Масштабне ДТП сталося на перехресті Перова і Ватутіна близько 20:45. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. На місці працюють рятувальники ДСНС, лікарі швидкої і правоохоронці. Деталі встановлюються".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва легковик протаранив "швидку". Машина перекинулася разом з медиками і пацієнтом.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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