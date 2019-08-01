У центрі Києва в ДТП трагічно загинув відомий діджей

У Києві в четвер, 1 серпня, внаслідок ДТП загинув відомий український діджей Олександр Лисогор (DMC Gabber).
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер Олександр Барабошко. Як уточнив він, аварія сталася на проспекті Перемоги в Святошинському районі.
Лісогора підрізувало авто, коли він їхав на мотоциклі в своїй смузі. "Ще вчора він розповідав друзям про мотоцикл, плани, а сьогодні його з нами вже немає", – написав Барабошко.
Олександр Лисогор
facebook.com/mixmaster.gabber
Фото з місця ДТП
Інформатор
"Людина-посмішка. Постійно віддавав енергію. Багато справжніх панків, рокенрольщиків йдуть із життя рано. Саша був саме таким – максимально справжнім", – охарактеризував загиблого він.
Олександр Лисогор
facebook.com/mixmaster.gabber
Олександр Лисогор
facebook.com/mixmaster.gabber
Олександр Лисогор
facebook.com/mixmaster.gabber
Олександр Лисогор
facebook.com/mixmaster.gabber
Олександр Лисогор
facebook.com/mixmaster.gabber
Олександр Лисогор
facebook.com/mixmaster.gabber
Олександр Лисогор
facebook.com/mixmaster.gabber
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