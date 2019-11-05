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5 листопада • оновлено в 17:39
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Машини почали провалюватися: у центрі Києва прорвало трубу з окропом. Фото

1.8т Читати матеріал російською

У вівторок, 5 листопада, в центрі Києва на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало водопровідну трубу, в результаті чого перехрестя залило окропом.

Підтверджуючі кадри з'явилися на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Через аварію кілька автомобілів провалилися в утворену прямо посеред проїзної частини яму. Ділянку дороги, де трапилася надзвичайна подія, затягнуло парою.

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У центрі Києва прорвало трубу з окропом

У центрі Києва прорвало трубу з окропом

У центрі Києва прорвало трубу з окропом

У центрі Києва прорвало трубу з окропом

Про причини прориву і терміни усунення наслідків аварії поки нічого не відомо. Кияни зазначили у коментарях, що в цьому самому місці регулярно прориває труби.

У центрі Києва прорвало трубу з окропом

У центрі Києва прорвало трубу з окропом

Фото Андрія Міснянка

Машини почали провалюватися: у центрі Києва прорвало трубу з окропом. Фото
Машини почали провалюватися: у центрі Києва прорвало трубу з окропом. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, НП із трубами у Києві – постійна проблема.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Мощный ответ русским пропагандистам, что Украина замёрзнет зимой. Ещё в январе искупаемся в горячих киевских источниках.
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