Машини почали провалюватися: у центрі Києва прорвало трубу з окропом. Фото

У вівторок, 5 листопада, в центрі Києва на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало водопровідну трубу, в результаті чого перехрестя залило окропом.

Підтверджуючі кадри з'явилися на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Через аварію кілька автомобілів провалилися в утворену прямо посеред проїзної частини яму. Ділянку дороги, де трапилася надзвичайна подія, затягнуло парою.

У центрі Києва прорвало трубу з окропом

У центрі Києва прорвало трубу з окропом

Про причини прориву і терміни усунення наслідків аварії поки нічого не відомо. Кияни зазначили у коментарях, що в цьому самому місці регулярно прориває труби.

У центрі Києва прорвало трубу з окропом Фото Андрія Міснянка

Як повідомляв OBOZREVATEL, НП із трубами у Києві – постійна проблема.

Раніше аналогічний випадок трапився на проспекті Лобановського.

Проривало труби з гарячою водою і в районі метро "Теремки".

Також подібні аварії фіксували у Деснянському і Голосіївському районах.

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