Машини почали провалюватися: у центрі Києва прорвало трубу з окропом. Фото

У вівторок, 5 листопада, в центрі Києва на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало водопровідну трубу, в результаті чого перехрестя залило окропом.
Підтверджуючі кадри з'явилися на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Через аварію кілька автомобілів провалилися в утворену прямо посеред проїзної частини яму. Ділянку дороги, де трапилася надзвичайна подія, затягнуло парою.
У центрі Києва прорвало трубу з окропом
У центрі Києва прорвало трубу з окропом
Про причини прориву і терміни усунення наслідків аварії поки нічого не відомо. Кияни зазначили у коментарях, що в цьому самому місці регулярно прориває труби.
У центрі Києва прорвало трубу з окропом
Фото Андрія Міснянка
Як повідомляв OBOZREVATEL, НП із трубами у Києві – постійна проблема.
Раніше аналогічний випадок трапився на проспекті Лобановського.
Проривало труби з гарячою водою і в районі метро "Теремки".
Також подібні аварії фіксували у Деснянському і Голосіївському районах.
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