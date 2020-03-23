У Києві чоловік роздягнувся наголо і побив шибки в супермаркеті. Відео 18+

У Києві в одному із супермаркетів на Харківському шосе чоловік, доводячи, що нічого не вкрав, повністю роздягнувся.

Про це в понеділок, 23 березня, на сторінці у Facebook повідомив "Київ Оперативний". Згодом киянин почав бити скло, кричати та кидатися на охоронців.

Чоловік роздягнувся в "Форі" в Києві Колаж

Уточнюється, що інцидент траплявся в "Форі" після того, як охоронці запідозрили відвідувача в крадіжці товарів.

Як видно на ролику, чоловік влаштував дебош на очах у кількох очевидців. На місці розбірок були присутні поліцейські.

Чоловік роздягнувся в "Форі" в Києві facebook.com/KyivOperativ

Чоловік роздягнувся в "Форі" в Києві facebook.com/KyivOperativ

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві в одному із супермаркетів біля станції метро "Дарниця" банда підлітків побила охоронця. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження.

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