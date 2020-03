У Києві пройшов Марш жінок до 8 березня: найцікавіші фото та відео

У центрі Києва в неділю, 8 березня, відбувся Марш за права жінок.

За оцінками організаторів, у ході з Михайлівської до Поштової площі взяли участь близько 3,5 тисяч осіб, передає НВ. Правоохоронці зазначили, що учасників було близько 2 тисяч (щоб подивитися відео з місця подій, поскрольте новину вниз).

Головна вимога Маршу жінок – ратифікація Стамбульської конвенції, яку Україна підписала ще в 2011 році.

Повна назва документа – Конвенція Ради Європи про запобігання насильству над жінками та домашнього насильства і боротьбу з цими явищами.

Противників фемінізму відділяв від учасниць та учасників Маршу кордон копів. За словами голови київської поліції Андрія Крищенка, заходи в центрі столиці пройшли без грубих порушень.

"Сутичок і провокацій допущено не було, заплановані акції пройшли спокійно. Всього в ході взяли участь близько 2 тисяч осіб, а громадський порядок забезпечували 500 поліцейських і бійців Національної гвардії України", – цитує його відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Під час акції учасники скандували традиційне гасло: "Бунтуй, кохай, права не віддавай!"

При цьому паралельно з Маршем жінок на Михайлівську площу вийшли кілька десятків людей на акцію "Марш проти абортів".

На ній були присутні учасники організацій "Традиція і порядок", "Християнський фронт", також представники "Правого сектора". Вони закликали повністю заборонити аборти в Україні.

Огранізаторка Маршу жінок розповіла: "Ми століттями боролися за право розпоряджатися своїм тілом, мати право вирішувати, коли народжувати, скільки народжувати і з ким вступати в шлюб. Ми жінки і ми різні, але рівні. І ми сьогодні чомусь у 2020 році повинні виходити в центр міста з такою "охороною", щоб сказати, що ми проти насильства".

"Нам треба виходити на ці марші, поки ми боїмося на них виходити і поки на них треба стільки охорони. Багато людей до сих пір не розуміють, що в принципі рівні права та можливості – це кращі можливості для всього суспільства, тоді все суспільство здоровіше", – цитує активістку Юлію "Громадське".

Зазначимо, що перші Марші жінок, які виступали за рівні з чоловіками умови праці, відбулися ще в середині 19 століття і проходили як в Європі, так і в США.

Пропонуємо переглянути відео акції:

"Get out sexism! Get out patriarchy! " Kyiv right now pic.twitter.com/tLaNu4ahCY

Ukrainian society chaos in 10 sec. Two meetings infront each other between two orthodox churches in the center of Kyiv. The first group supports women's rights, the second group agains abortions. pic.twitter.com/ZU8DKQNtxA