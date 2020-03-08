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8 березня • оновлено в 17:29
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У Києві пройшов Марш жінок до 8 березня: найцікавіші фото та відео

2.3т
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У центрі Києва в неділю, 8 березня, відбувся Марш за права жінок.

За оцінками організаторів, у ході з Михайлівської до Поштової площі взяли участь близько 3,5 тисяч осіб, передає НВ. Правоохоронці зазначили, що учасників було близько 2 тисяч (щоб подивитися відео з місця подій, поскрольте новину вниз).

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

Громадське

Головна вимога Маршу жінок – ратифікація Стамбульської конвенції, яку Україна підписала ще в 2011 році.

Повна назва документа – Конвенція Ради Європи про запобігання насильству над жінками та домашнього насильства і боротьбу з цими явищами.

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

Громадське

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

Противників фемінізму відділяв від учасниць та учасників Маршу кордон копів. За словами голови київської поліції Андрія Крищенка, заходи в центрі столиці пройшли без грубих порушень.

"Сутичок і провокацій допущено не було, заплановані акції пройшли спокійно. Всього в ході взяли участь близько 2 тисяч осіб, а громадський порядок забезпечували 500 поліцейських і бійців Національної гвардії України", – цитує його відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

Під час акції учасники скандували традиційне гасло: "Бунтуй, кохай, права не віддавай!"

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

При цьому паралельно з Маршем жінок на Михайлівську площу вийшли кілька десятків людей на акцію "Марш проти абортів".

На ній були присутні учасники організацій "Традиція і порядок", "Християнський фронт", також представники "Правого сектора". Вони закликали повністю заборонити аборти в Україні.

Мітинг проти абортів

Мітинг проти абортів

Громадське

Огранізаторка Маршу жінок розповіла: "Ми століттями боролися за право розпоряджатися своїм тілом, мати право вирішувати, коли народжувати, скільки народжувати і з ким вступати в шлюб. Ми жінки і ми різні, але рівні. І ми сьогодні чомусь у 2020 році повинні виходити в центр міста з такою "охороною", щоб сказати, що ми проти насильства".

"Нам треба виходити на ці марші, поки ми боїмося на них виходити і поки на них треба стільки охорони. Багато людей до сих пір не розуміють, що в принципі рівні права та можливості – це кращі можливості для всього суспільства, тоді все суспільство здоровіше", – цитує активістку Юлію "Громадське".

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

Зазначимо, що перші Марші жінок, які виступали за рівні з чоловіками умови праці, відбулися ще в середині 19 століття і проходили як в Європі, так і в США.

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

instagram.com/nomoreanry

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

instagram.com/nomoreanry

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

instagram.com/nomoreanry

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

УП

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

УП

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

УП

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

facebook.com/Anry.ua

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

facebook.com/Anry.ua

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

facebook.com/Anry.ua

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

facebook.com/Anry.ua

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

facebook.com/Anry.ua

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

facebook.com/Anry.ua

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

facebook.com/Anry.ua

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

facebook.com/Anry.ua

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

facebook.com/Anry.ua

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

facebook.com/Anry.ua

Марш жінок в Києві

Марш жінок в Києві

facebook.com/Anry.ua

Пропонуємо переглянути відео акції:

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський привітав українок із Міжнародним жіночим днем і зізнався їм у любові.

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Читайте всі новини по темі "8 березня" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
8 березня Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
видео фотографии мітинг жінки
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Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
А я думал 8 Марта на окраине декоммунизировали как "пережиток ненавистного совка....")))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чистяков Шурик, ну вообще то если вы такой дремучий поясняю для вас как для особо умного)))8 марта придумали Клара Цеткин и роза Люксембург они были немки и не коммунистки а феменистки и 8 мартаик вам сраным комунякам и совку не имеет никакого отношения)))))))
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
либерасня поганая.
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Ukraine The
Ukraine The
Для кого плакаты на английском? Для грантодателей, как отчёт о проделанной работе?
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