У Києві почалася вогняна хода на честь Бандери: усі подробиці онлайн

У середу, 1 січня, в Києві почалася смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери – одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів.
Марш почався о 18:00 у парку імені Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзарю. Подія транслювалася в мережі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Організаторами "Маршу честі, гідності та свободи" виступили "Правий сектор", "Національний корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 і ряд інших організацій.
Ілюстрація. Марш на честь Степана Бандери
Увечері напередодні події правоохоронці посилили заходи безпеки в центрі української столиці. За порядком стежать копи і військовослужбовці Національної гвардії.
Смолоскипна хода в Києві-2020
facebook.com/nata.chernysh
"Відповідно до раніше поданої заявки, в центрі столиці заплановано проведення заходу з масовою участю громадян.
Працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі, щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акції", – повідомили в поліції Києва.
Смолоскипна хода в Києві-2020
facebook.com/nata.chernysh
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Хода на честь Бандери в 2020-му році на відео:
Пропонуємо переглянути підготовку до події:
Анонс ходи на Facebook-сторінці "Свободи"
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні день народження Степана Бандери було визнано державним святом. Це рішення прийняла Верховна Рада восьмого скликання.
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