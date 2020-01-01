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1 січня • оновлено в 19:13
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У Києві почалася вогняна хода на честь Бандери: усі подробиці онлайн

10.7т
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У середу, 1 січня, в Києві почалася смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери – одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів.

Марш почався о 18:00 у парку імені Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзарю. Подія транслювалася в мережі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Організаторами "Маршу честі, гідності та свободи" виступили "Правий сектор", "Національний корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 і ряд інших організацій.

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Ілюстрація. Марш на честь Степана Бандери

Ілюстрація. Марш на честь Степана Бандери

Увечері напередодні події правоохоронці посилили заходи безпеки в центрі української столиці. За порядком стежать копи і військовослужбовці Національної гвардії.

Смолоскипна хода в Києві-2020

Смолоскипна хода в Києві-2020

facebook.com/nata.chernysh

"Відповідно до раніше поданої заявки, в центрі столиці заплановано проведення заходу з масовою участю громадян.

Працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі, щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акції", – повідомили в поліції Києва.

Смолоскипна хода в Києві-2020

Смолоскипна хода в Києві-2020

facebook.com/nata.chernysh

Новина доповнюється...

Хода на честь Бандери в 2020-му році на відео:

Пропонуємо переглянути підготовку до події:

Анонс ходи на Facebook-сторінці "Свободи"

Анонс ходи на Facebook-сторінці "Свободи"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні день народження Степана Бандери було визнано державним святом. Це рішення прийняла Верховна Рада восьмого скликання.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Києва та Київської області Факельні ходи на честь Степана Бандери
Особа
Степан Бандера
Місце
Україна Київ
Теги
видео Національний корпус ВО Свобода С14
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Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Твари. Пару искандеров не мешало бы в эту толпу свидомитов звездануть.
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Петришин Роман
Петришин Роман
hunt andres, сам ти тварь ватна!
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Иванов Александр
Иванов Александр
В 2018 году на марш в честь Степана Бендеры вышло около 5 тысяч участников (по официальным данным еще больше). В Днепре было около 600 человек. Сегодня в Киеве около 300 человек, в Днепре-0. Слава Богу страна выздоравливает...
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Lux Alex
Lux Alex
Слава Україні!!! Героям слава!!!
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6
2
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Lux Alex, п о ш е л н а х у й
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2
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