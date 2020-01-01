У Києві почалася вогняна хода на честь Бандери: усі подробиці онлайн

У середу, 1 січня, в Києві почалася смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери – одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів.

Марш почався о 18:00 у парку імені Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзарю. Подія транслювалася в мережі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Організаторами "Маршу честі, гідності та свободи" виступили "Правий сектор", "Національний корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 і ряд інших організацій.

Ілюстрація. Марш на честь Степана Бандери

Увечері напередодні події правоохоронці посилили заходи безпеки в центрі української столиці. За порядком стежать копи і військовослужбовці Національної гвардії.

Смолоскипна хода в Києві-2020 facebook.com/nata.chernysh

"Відповідно до раніше поданої заявки, в центрі столиці заплановано проведення заходу з масовою участю громадян.

Працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі, щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акції", – повідомили в поліції Києва.

Смолоскипна хода в Києві-2020 facebook.com/nata.chernysh

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Хода на честь Бандери в 2020-му році на відео:

Пропонуємо переглянути підготовку до події:

Анонс ходи на Facebook-сторінці "Свободи" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні день народження Степана Бандери було визнано державним святом. Це рішення прийняла Верховна Рада восьмого скликання.

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