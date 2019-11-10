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10 листопада • оновлено в 19:50
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На балконі киянина оселилася сотня кажанів: фотофакт

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У Києві на балконі одного з житлових будинків оселилися більше сотні кажанів виду руда вечірниця.

Це сталося на вулиці Верховинній. Мишей довелося відпускати на свободу представникам "Київської групи порятунку тварин". Відповідні фото опубліковані на Facebook-сторінці організації.

Відзначається, що з балкона дістали 120 кажанів, 119 із них було відпущено, одного забрали на лікування.

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Ілюстрація

Ілюстрація

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"Колонія кажанів помилково влаштувалася на зимівлю в меблі і під шпалерами на закритому балконі. Помилка кажанів полягала в тому, що взимку на балконі занадто тепло для комфортного сну, і вони трохи заважали спати господарям квартири", – йдеться в повідомленні.

На балконі киянина оселилася сотня кажанів: фотофакт

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

На балконі киянина оселилася сотня кажанів: фотофакт

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі в приміщенні відділення "Укрпошти" на житловому масиві Тополя 1 рятувальники виловили змію.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии тварини
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