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17 лютого • оновлено в 20:50
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Попросили купити випивку: в Києві банда підлітків жорстоко побила бездомного. Відео 18+

1.8т
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У Києві на вулиці Миколи Закревського група підлітків жорстоко побила бездомного чоловіка.

Про це 17 лютого повідомив "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Почалося все з того, що "дітки" попросили його купити їм алкоголь. Коли той зробив те, що його просили, "дітки" почали бити його – повалили на землю і били ногами по голові", – сказано в повідомленні.

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У Києві підлітки побили бездомного

У Києві підлітки побили бездомного

Скрін відео

Випадковий перехожий викликав на місце інциденту поліцію і "швидку". "Коли приїхали поліцейські – група підлітків почала впадати в істерику. Наймолодший (на ім'я Захар) втратив свідомість і поки його оглядали медики і поліцейські – інші зникли", – розповіли в "Києві Оперативному".

Постраждалий чоловік

Постраждалий чоловік

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Києві натовп жорстоко побив ветерана АТО, учасника шоу "Зважені та щасливі" Миколу Ворошнова. Бійка сталася через конфлікт на дорозі.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
видео бійка банда підлітків
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-после этого она спела
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