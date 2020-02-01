У будинку, що вибухнув на Голосіївському проспекті в Києві, сталася пожежа

У Києві в суботу, 1 лютого, сталася пожежа в будинку на Голосіївському проспекті, де два роки тому відбувся масштабний вибух.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео з місця НП, поскрольте новину вниз).

Попередньо, вогонь охопив перший і другий поверхи будівлі. Над ліквідацією пожежі працювали дві машини рятувальників.

У будинку, який колись вибухнув на Голосіївському проспекті в Києві, сталася пожежа Скрін відео

Близько 16:00 пожежу локалізували. Будинок не є житловим, його мешканців після вибуху відселили.

Фото з місця НП

Нагадаємо, вибух у будинку за адресою Голосіївський проспект, 70-2 стався в липні 2017 року.

Місцеві жителі заявляли, що справжньою причиною події була спроба побудувати поруч з розваленим будинком новий багатоповерховий. За інформацією правоохоронних органів, у будинку вибухнув газ. У результаті вибуху загинуло двоє осіб.

У вересні 2019 року в цьому ж будинку сталася пожежа. Постраждалих під час інциденту не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Одесі сильна пожежа охопила горище і дах житлового будинку всередині двору на Ніжинській, 57. Мешканці встигли вискочити на вулицю. Будівля є пам'яткою архітектури 1875 року побудови.

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