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Стовп роздавив авто: у Києві відбулася незвична НП на дорозі. З'явилися фото і відео

8.5тЧитати матеріал російською

У Києві в п'ятницю, 28 грудня, на автомобіль, що рухався по дорозі, впав ліхтарний стовп.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов, це сталося біля Куренівського ринку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

НП, за попередньою інформацією, обійшлася без постраждалих.

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Стовп роздавив авто: у Києві відбулася незвична НП на дорозі. З'явилися фото і відео

facebook.com/vlad.life

Стовп роздавив авто: у Києві відбулася незвична НП на дорозі. З'явилися фото і відео

facebook.com/vlad.life

У результаті обірвані електричні дроти, а також дроти тролейбусної лінії, передає "Київ Оперативний". Рух у бік площі Шевченка по вул. Кирилівській (Фрунзе) заблоковано.

Стовп роздавив авто: у Києві відбулася незвична НП на дорозі. З'явилися фото і відео

lb.ua

Стовп роздавив авто: у Києві відбулася незвична НП на дорозі. З'явилися фото і відео

lb.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті бетонний стовп, зачеплений лісовозом, впав на коляску з дитиною, яку мама малюка везла по тротуару. В результаті НП дитина загинула.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської областіДТП в Києві
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПавтофотографиивидео
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Видимо рядом, Порошенко проезжал )))
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