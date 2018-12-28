Стовп роздавив авто: у Києві відбулася незвична НП на дорозі. З'явилися фото і відео

У Києві в п'ятницю, 28 грудня, на автомобіль, що рухався по дорозі, впав ліхтарний стовп.
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов, це сталося біля Куренівського ринку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
НП, за попередньою інформацією, обійшлася без постраждалих.
facebook.com/vlad.life
facebook.com/vlad.life
У результаті обірвані електричні дроти, а також дроти тролейбусної лінії, передає "Київ Оперативний". Рух у бік площі Шевченка по вул. Кирилівській (Фрунзе) заблоковано.
lb.ua
lb.ua
Як писав OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті бетонний стовп, зачеплений лісовозом, впав на коляску з дитиною, яку мама малюка везла по тротуару. В результаті НП дитина загинула.
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