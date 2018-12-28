Стовп роздавив авто: у Києві відбулася незвична НП на дорозі. З'явилися фото і відео

У Києві в п'ятницю, 28 грудня, на автомобіль, що рухався по дорозі, впав ліхтарний стовп.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов, це сталося біля Куренівського ринку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

НП, за попередньою інформацією, обійшлася без постраждалих.

facebook.com/vlad.life

facebook.com/vlad.life

У результаті обірвані електричні дроти, а також дроти тролейбусної лінії, передає "Київ Оперативний". Рух у бік площі Шевченка по вул. Кирилівській (Фрунзе) заблоковано.

lb.ua

lb.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті бетонний стовп, зачеплений лісовозом, впав на коляску з дитиною, яку мама малюка везла по тротуару. В результаті НП дитина загинула.