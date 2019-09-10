Столицю накрив дим: у Києві сталася велика пожежа. Перші фото та відео

У Києві у вівторок, 10 вересня, розгорілася масштабна пожежа в лісовій зоні.

Займання сталося поблизу станції метро "Лісова". Відео очевидця на сторінці в Facebook опублікував "Київ Оперативний" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Вогонь охопив сотні квадратних метрів, передає ТСН. Працівники лісового господарства проривають траншеї, щоб полум'я не поширювалося далі, на місці також працюють рятувальники.

Пожежа ТСН

Відзначимо, через пожежі в столиці густою завісою диму накрило вулиці Борщагівки, Відрадного, а також Солом'янки.

Пожежа ТСН

Пожежа ТСН

Пожежа ТСН

Пожежа ТСН

Пожежа Київ Оперативний

Пожежа Київ Оперативний

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня у Києві спалахнули три пожежі. Біля станції метро "Олімпійська" зайнялися гаражі. Вогонь поширився на сусідню 3-поверхову будівлю і два автомобілі.

У Святошинському районі Києва спалахнула масштабна пожежа у кіосках на проспекті Перемоги, 100/1.

А у Шевченківському, на вулиці Бакинській, трапилося займання у житловому будинку. Величезний стовп диму піднімався з квартири на одному з верхніх поверхів будівлі.

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