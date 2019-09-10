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10 вересня • оновлено в 22:59
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Столицю накрив дим: у Києві сталася велика пожежа. Перші фото та відео

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У Києві у вівторок, 10 вересня, розгорілася масштабна пожежа в лісовій зоні.

Займання сталося поблизу станції метро "Лісова". Відео очевидця на сторінці в Facebook опублікував "Київ Оперативний" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Вогонь охопив сотні квадратних метрів, передає ТСН. Працівники лісового господарства проривають траншеї, щоб полум'я не поширювалося далі, на місці також працюють рятувальники.

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Пожежа

Пожежа

ТСН

Відзначимо, через пожежі в столиці густою завісою диму накрило вулиці Борщагівки, Відрадного, а також Солом'янки.

Пожежа

Пожежа

ТСН

Пожежа

Пожежа

ТСН

Пожежа

Пожежа

ТСН

Пожежа

Пожежа

ТСН

Пожежа

Пожежа

Київ Оперативний

Пожежа

Пожежа

Київ Оперативний

Столицю накрив дим: у Києві сталася велика пожежа. Перші фото та відео

скрін коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня у Києві спалахнули три пожежі. Біля станції метро "Олімпійська" зайнялися гаражі. Вогонь поширився на сусідню 3-поверхову будівлю і два автомобілі.

У Святошинському районі Києва спалахнула масштабна пожежа у кіосках на проспекті Перемоги, 100/1.

А у Шевченківському, на вулиці Бакинській, трапилося займання у житловому будинку. Величезний стовп диму піднімався з квартири на одному з верхніх поверхів будівлі.

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Теми
Новини Києва та Київської області Пожежа в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
пожежа видео фотографии ліс
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Фарион уже увидела в этих пожарах божью волю???
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