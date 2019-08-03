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"Спеціально вбивав!" Відео ДТП у Києві, в якій загинув відомий діджей, налякало українців. Кадри 18+

1.5т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося нове відео моменту ДТП на проспекті Перемоги в Києві, у якій загинув діджей Олександр Лисогор (Gabber).

Інцидент стався 1 серпня. Лисогора підрізало авто, коли він їхав на мотоциклі в своїй смузі. Запис із камери відеоспостереження опублікував "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

На ролику видно, що машина, яка врізалася в діджея, ще кілька десятків метрів не гальмувала, а, виляючи, продовжувала тягти мотоцикліста по дорозі й переїхала його.

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Олександр Лисогор

Олександр Лисогор

facebook.com/mixmaster.gabber

Через це деякі користувачі мережі назвали аварію умисною, звернувши увагу також на те, що водій авто не вийшов із транспортного засобу після ДТП.

"Умисне вбивство. Загальмував тоді, коли переконався, що переїхав, а петляв, щоб позбавиться від мотоцикла", "Не можу дивитися, таке відчуття, що він його спеціально вбивав", – написали в коментарях.

Однак, інші інтернет-користувачі не погодилися з цим. "Водій винен від початку, але зупинитися він не зміг відразу, бо на передній осі не спрацювали гальма після того, як передок підкинуло... Не вийшов із машини, бо шок", – зазначив один із коментаторів.

Обережно, кадри 18+!

Нагадаємо, раніше було оприлюднено інше відео, на якому зазнято момент смертельної аварії з Олександром Лисогором.

"Спеціально вбивав!" Відео ДТП у Києві, в якій загинув відомий діджей, налякало українців. Кадри 18+

Скріншот

"Спеціально вбивав!" Відео ДТП у Києві, в якій загинув відомий діджей, налякало українців. Кадри 18+

Скріншот

"Спеціально вбивав!" Відео ДТП у Києві, в якій загинув відомий діджей, налякало українців. Кадри 18+

Скріншот

"Спеціально вбивав!" Відео ДТП у Києві, в якій загинув відомий діджей, налякало українців. Кадри 18+

Скріншот

"Спеціально вбивав!" Відео ДТП у Києві, в якій загинув відомий діджей, налякало українців. Кадри 18+

Скріншот

Олександр Лисогор

Олександр Лисогор

facebook.com/mixmaster.gabber

Олександр Лисогор

Олександр Лисогор

facebook.com/mixmaster.gabber

Олександр Лисогор

Олександр Лисогор

facebook.com/mixmaster.gabber

Олександр Лисогор

Олександр Лисогор

facebook.com/mixmaster.gabber

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії трагічно помер відомий відеоблогер каналу Road to film Павло Ш. із Білорусі. Він впав у каналізаційний колектор.

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Теми
Новини Києва та Київської області ДТП в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
видео фотографии смерть ДТП
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