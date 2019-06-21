Під Києвом згорів будинок, де знімався серіал "Свати": з'явилися фото

У селі Горенка під Києвом згорів будинок, у якому знімався відомий серіал студії "Квартал-95" "Свати"

Про це на сторінці в Facebook у п'ятницю, 21 червня, повідомив dtp.kiev.ua. Коли саме стався інцидент і чи є постраждалі – поки невідомо.

"Пожежники кажуть, половина [будівлі] згоріла", – сказано в повідомленні.

facebook.com/dtp.kiev.ua

Відзначимо, Горенка входить у Києво-Святошинський район Київської області України. Популярний серіал "Свати" знімався в населеному пункті у 2007–2012 роках.

facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

Нагадаємо, нещодавно експертна комісія при Державному агентстві України з питань кіно проголосувала за відмову у видачі телеканалу "1+1" повторного прокатного посвідчення на другий сезон цього серіалу.

15 травня суд не задовольнив апеляційні скарги СБУ і Держкіно на рішення суду про зняття заборони із серіалу "Свати".

Оскільки заборона демонстрації "Сватів" визнана протиправною, скандальний серіал повинні були повернути на телеекрани.

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов ТОВ "ТРК "Студія 1+1" і ТОВ "Кіноквартал", назвавши протиправними дії Держкіно, Мінкульту та СБУ щодо заборони показу серіалу "Свати". Цим він фактично дозволив транслювати серіал на українських телеканалах.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У листопаді 2017-го Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватах" він грає одну з головних ролей. – Ред.) у "чорний список", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У коментарі для OBOZREVATEL директор із розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набуття законної сили рішення Окружного адміністративного суду.

Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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