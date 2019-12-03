Зніс паркан і влетів у двір: під Києвом сталася смертельна ДТП із бетонозмішувачем

У Київській області у вівторок, 3 грудня, бетонозмішувач КамАЗ вилетів із дороги і зніс паркан приватного будинку, врізавшись після цього у дерево.

У ДТП загинув 54-річний водій авто. Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

Уточнюється, що аварія сталася в селі Мотижин Макарівського району близько 10:00. За даними поліції, КамАЗ рухався вулицею Довгича в напрямку центру села.

Фото з місця аварії kv.npu.gov.ua

Попередньо, через перевищення швидкості водій не втримав бетонозмішувач на дорозі і з'їхав вправо від напрямку руху. Чоловік, який керував КамАЗом, від отриманих травм загинув на місці.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото з місця аварії kv.npu.gov.ua

Фото з місця аварії kv.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 листопада в Києві біля Бессарабського ринку нетверезий водій автомобіля Mazda на європейських номерах влаштував погоню з поліцією і спровокував дві ДТП. Внаслідок інциденту були пошкоджені 12 машин. У мережі опублікували відео затримання патрульними водія Mazda.

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