"Камери жахливі й переповнені": з'явилися фото і деталі жахливих умов у Лук'янівському СІЗО

Міністр юстиції України Денис Малюська в неділю, 19 січня, відвідав Лук'янівське СІЗО в Києві.

Туди він прибув зі своїм заступником Віталієм Василиком. Про це міністр повідомив на сторінці у Facebook, де також поділився фотографіями з місця ув'язнення.

Малюська уточнив, що в слідчий ізолятор нагрянув із перевіркою без попередження.

Малюська відвідав Лук'янівське СІЗО Facebook/Denis Malyuska

За словами міністра, їх із заступником вразила, перш за все, велика концентрація людей, які утримуються в СІЗО тривалий час. Деякі з них провели в ізоляторі по три роки і більше без вироку суду.

"Два хлопці провели в СІЗО вже більше трьох років. І вони далеко не "рекордсмени", – написав міністр.

Лук'янівське СІЗО Facebook/Denis Malyuska

Лук'янівське СІЗО, також зазначив Малюська, руйнується від вогкості, там немає достатньої вентиляції.

Лук'янівське СІЗО Facebook/Denis Malyuska

Також в установі немає чіткого та зрозумілого алгоритму розподілу по камерах. Малюська звернув увагу, що є камери з кращими умовами, які пустують, і "жахливі камери, що повністю заповнені".

Лук'янівське СІЗО Facebook/Denis Malyuska

Лук'янівське СІЗО Facebook/Denis Malyuska

Лук'янівське СІЗО Facebook/Denis Malyuska

При цьому опалення в СІЗО є, в приміщеннях тепло. "На момент мого приїзду топили навіть занедбану й невикористовувану будівлю з розбитими вікнами, пошкоджену в результаті пожежі (отримали вказівку негайно припинити витрату ресурсів).

До речі, в цьому році це занедбане приміщення плануємо капітально відремонтувати і зробити зразковим об'єктом", – написав міністр юстиції.

Лук'янівське СІЗО Facebook /Denis Malyuska

Лук'янівське СІЗО Facebook/Denis Malyuska

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітниця Генеральної прокуратури України Наталія Непряхіна розповіла, що ув'язнені в Лук'янівському СІЗО перебувають у жахливих умовах. Через брак місця в камерах їм доводиться спати по черзі.

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