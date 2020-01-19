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19 січня • оновлено в 22:59
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"Камери жахливі й переповнені": з'явилися фото і деталі жахливих умов у Лук'янівському СІЗО

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Міністр юстиції України Денис Малюська в неділю, 19 січня, відвідав Лук'янівське СІЗО в Києві.

Туди він прибув зі своїм заступником Віталієм Василиком. Про це міністр повідомив на сторінці у Facebook, де також поділився фотографіями з місця ув'язнення.

Малюська уточнив, що в слідчий ізолятор нагрянув із перевіркою без попередження.

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Малюська відвідав Лук'янівське СІЗО

Малюська відвідав Лук'янівське СІЗО

Facebook/Denis Malyuska

За словами міністра, їх із заступником вразила, перш за все, велика концентрація людей, які утримуються в СІЗО тривалий час. Деякі з них провели в ізоляторі по три роки і більше без вироку суду.

"Два хлопці провели в СІЗО вже більше трьох років. І вони далеко не "рекордсмени", – написав міністр.

Лук'янівське СІЗО

Лук'янівське СІЗО

Facebook/Denis Malyuska

Лук'янівське СІЗО, також зазначив Малюська, руйнується від вогкості, там немає достатньої вентиляції.

Лук'янівське СІЗО

Лук'янівське СІЗО

Facebook/Denis Malyuska

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Також в установі немає чіткого та зрозумілого алгоритму розподілу по камерах. Малюська звернув увагу, що є камери з кращими умовами, які пустують, і "жахливі камери, що повністю заповнені".

Лук'янівське СІЗО

Лук'янівське СІЗО

Facebook/Denis Malyuska

Лук'янівське СІЗО

Лук'янівське СІЗО

Facebook/Denis Malyuska

Лук'янівське СІЗО

Лук'янівське СІЗО

Facebook/Denis Malyuska

При цьому опалення в СІЗО є, в приміщеннях тепло. "На момент мого приїзду топили навіть занедбану й невикористовувану будівлю з розбитими вікнами, пошкоджену в результаті пожежі (отримали вказівку негайно припинити витрату ресурсів).

До речі, в цьому році це занедбане приміщення плануємо капітально відремонтувати і зробити зразковим об'єктом", – написав міністр юстиції.

Лук'янівське СІЗО

Лук'янівське СІЗО

Facebook /Denis Malyuska

Лук'янівське СІЗО

Лук'янівське СІЗО

Facebook/Denis Malyuska

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітниця Генеральної прокуратури України Наталія Непряхіна розповіла, що ув'язнені в Лук'янівському СІЗО перебувають у жахливих умовах. Через брак місця в камерах їм доводиться спати по черзі.

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Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області
Особа
Денис Малюська
Місце
Україна Київ
Теги
тюрма Міністерство юстиції України Лукьянівский СІЗО фотографии
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London Dmytry
London Dmytry
Не, ну Зеленский обещал всех пересажать, вот они и провели "уплотнение", а освободившиеся камеры подготовили для "элитных" гостей. Но раз Зеленский еще никого не посадил, вот "элитные" камеры и пустуют. Вы посадите, для начала, пару десятков коррупционеров, тогда и увидите прогресс в заселении.
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Два парня провели в СИЗО уже больше трех лет. И они далеко не "рекордсмены", – написал министр.".....Рекордсмены по нахождению в СИЗО без приговора - это те, кто препятствовал пу.т.чу(Беркут и прочие ) или был против него.
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