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11 лютого • оновлено в 03:38
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Облили фарбою і "запінили" двері: хулігани влаштували НП у приймальні Київради

2.3т
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Невідомі залили монтажною піною замок вхідних дверей приймальні депутатів Київради, яка розташована на вулиці Маршала Тимошенка в українській столиці.

Інцидент стався в Оболонському районі в ніч на понеділок, 10 лютого, повідомили сайту "Сегодня" в поліції Києва.

"На місце виїжджали співробітники поліції Оболонського району. Від власників приймальні надійшла відповідна заява. На замковій щілині є фрагмент монтажної піни, стіни обліплені наклейками й облиті фарбою", – розповіли правоохоронці.

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Уточнюється, що дії невідомих розцінюються як хуліганство. Копи шукають зловмисників.

Двері приймальні депутатів Київради залили монтажною піною

Двері приймальні депутатів Київради залили монтажною піною

Еспресо

Як писав OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва в ніч на 10 лютого невідомі облили зеленою фарбою пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну. Він розташований у Маріїнському парку біля Верховної Ради України.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України фотографии
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"хулиганы устроили ЧП в приемной Киеврады" - разве можно так говорить о активистах-патриотах?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
майдан работает
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Он Алекс
Он Алекс
Zhikharev Dmitry, башка у тебя не работает с рождения троль
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Абажжаю Обозреватель ! Все таки - прокремлевский сайт - очень интересно преподносит новость - типа Патриот Мыкола мощно насрал в самое сердце Путина, Красная площадь-смердит. и тут же мелким - правда шаровары не скидавал.То есть читаешь новость - а там какая то непроглядная тоска )))) Весьма спорные суждения !А вы - громоздяне и их жинки и враги - поактивничайте !
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3
2
2 из 5 ответов | показать все
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Он Алекс, ЛЮДИ - обнаружил у ОНО АЛЕКСЫ - цитата "которую пишешь в комментах на сайте судей страны" ! НА сайте СУДЕЙ СТРАНЫ ! Ну не идиот ли ?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Он Алекс, последняя буква - Х ( Хы) если не доггдался ! и во-вторых - не приставайте , падшее животное. Это все - больше не комментирую - пусть разорвет моча Вашу слабую мозговую извилину ! Боюсь запачкаться , я - брезгливый .
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