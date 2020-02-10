Облили фарбою і "запінили" двері: хулігани влаштували НП у приймальні Київради

Невідомі залили монтажною піною замок вхідних дверей приймальні депутатів Київради, яка розташована на вулиці Маршала Тимошенка в українській столиці.

Інцидент стався в Оболонському районі в ніч на понеділок, 10 лютого, повідомили сайту "Сегодня" в поліції Києва.

"На місце виїжджали співробітники поліції Оболонського району. Від власників приймальні надійшла відповідна заява. На замковій щілині є фрагмент монтажної піни, стіни обліплені наклейками й облиті фарбою", – розповіли правоохоронці.

Уточнюється, що дії невідомих розцінюються як хуліганство. Копи шукають зловмисників.

Двері приймальні депутатів Київради залили монтажною піною Еспресо

Як писав OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва в ніч на 10 лютого невідомі облили зеленою фарбою пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну. Він розташований у Маріїнському парку біля Верховної Ради України.

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