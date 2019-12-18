"Давить колорадів на полі!" Фото "молодого аграрія" під Радою підірвало мережу

"Акробатичний" трюк одного з учасників протестів під Верховною Радою в Києві 17 грудня, який той виконав у сутичці між активістами й поліцейськими, розсмішив мережу.

Зокрема, чоловік на диво високо підняв ногу, замахнувшись перед правоохоронцями, й у такій позі потрапив в об’єктив камери. Знімок опублікувало видання LB.ua.

Водночас фото швидко підхопили користувачі Facebook, де менш ніж за добу "молодий аграрій" став справжньою "зіркою" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Трюк "молодого аграрія" LB.ua

"Трюк молодого аграрія під Радою перетворився на флешмоб! Повторити його легендарний рух на знак солідарності з українськими хліборобами вже спробували Леся Нікітюк, Вікторія Бекхем, одна з сестер Кардаш'ян та відома телеведуча Еллен Дедженерес. Хто наступний?" – прокоментував Дмитро Коваленко, опублікувавши декілька порівняльних фото.

Трюк молодого аграрія під Радою перетворився на флешмоб Facebook/Dmitry Kovalenko

Інші користувачі соцмережі теж почали поширювати фотографію як в оригіналі, так і у вигляді різноманітних мемів, а також вигадувати до них смішні описи.

Чоловік на диво високо підняв ногу, замахнувшись перед правоохоронцями Facebook/Руслан Кошурба

"Молодий аграрій показує, як міряє висоту кукурудзи", "Співпадіння? Не думаю". "Молодий аграрій у Києві показує поліції, яку висоту стебла кукурудзи він виростив цього сезону", "Випускник Білоцерківської аграрної школи, КМС із землеробства давить колорадів на полі. Картина маслом. 2019 р.", – додали вони.

Мем Facebook/Олександр Гусєв

Молодий аграрій показує, як міряє висоту кукурудзи Facebook/Elemir Dankanych

"Репетирує, як "друкуватиме" крок на параді ООС", "Видно, що бізнесмен", "Хоча б "кукурузина" не випала під час такого акробатичного етюду", "Джекі Чан приїхав до Києва підтримати протест українських селян", "100% фермер", "Землемір", – жартують українці.

Мем Facebook/Anatoly Makarenko

Мем Facebook/Ольга Онищенко

Скиншот коментарів Facebook/Руслан Кошурба

Скиншот коментарів Facebook/Руслан Кошурба

Скиншот коментарів Facebook/Олександр Гусєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У центрі Києва 17 грудня почалися масові мітинги під Верховною Радою України. На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі та нового Трудового кодексу.

Власники "євроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедури і ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

Окремі учасники заходів намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Для цього вони принесли дрилі й водночас пошкодили асфальт. Згодом між мітингувальниками й поліцейськими відбулася сутичка.

Через мітинги під Радою в Києві утворилися масштабні затори. Центр столиці був заблокований.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся