Далі – метро на Троєщину: Кличко показав, як будують міст над Русанівським озером

Будівельники встановили перші балки для майбутньої частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу над Русанівським озером.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер столиці Віталій Кличко. Також він оприлюднив відео про те, як встановлювали першу балку (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Кличко запевнив, що добудова Подільсько-Воскресенського мостового переходу – одне з головних завдань на цей рік для міської влади.

"Роботи на об'єкті тривають за графіком. Сьогодні будівельники встановили перші балки для майбутньої частини мостового переходу над Русанівським озером. Кожна з цих балок важить майже 70 тонн. Підіймають їх за допомогою надпотужних кранів, а контролюють процес фахівці з Нідерландів", – зазначив мер.

Він додав, що також тривають роботи із встановлення опор у бік Троєщини.

"Наприкінці цього року ми відкриємо автосполучення Подільсько-Воскресенським мостом. І приступимо до наступного етапу – будівництва метро на Троєщину", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу у Києві активно триває і до кінця цього року автосполучення ним (між лівим та правим берегами) відкриють.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив із публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, у штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі, а також у США.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!