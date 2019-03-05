З'явилися перші фото і відео з місця розстрілу чоловіка у Києві

У розпорядженні OBOZREVATEL опинилися фото і відео з місця розстрілу водія елітного Mercedes у Києві 5 березня.

На кадрах видно Mercedes-Benz S 500L, огороджений стрічками. Саме в салоні авто сталася трагедія. Вистріливши у водія, його вбивця зник у дворах.

Як повідомили у прес-службі ГУНП у столиці, загиблий — 1960 року народження. Чоловік отримав поранення голови і помер на місці.

Джерело OBOZREVATEL зазначило, що ймовірний вбивця — чоловік міцної статури на вигляд 30 років, який нібито був у одязі з погонами.

Місце злочину у Києві

Місце злочину у Києві

Місце злочину у Києві

Місце злочину у Києві

Місце злочину

Поліцейські працюють над встановленням і затриманням підозрюваного у скоєнні вбивства, опитують свідків та очевидців.

Згодом стало відомо, що загиблим виявився 59-річний Сергій Кисельов – крупний підприємець та свідок у справі "діамантових прокурорів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві обчистили 28-річну Олену Толстошеєву — сестру Станіслава Толстошеєва, який на позашляховику Mercedes насмерть збив жінку і досі залишається безкарним.

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