"Зупинила таксі-попутку": у Києві побили і згвалтували дівчину

У Києві чоловік побив і згвалтував дівчину, яка попросила його довезти її додому. За попередньою інформацією, його машина була обклеєна наклейками служби таксі Uklon.

Потерпіла зупинила попутку біля станції метро "Академмістечко" вночі 31 липня. Під час поїздки водій раптово повернув ліс, пише "Інформатор".

"Там він побив і згвалтував потерпілу. Також насильник змусив її перевести гроші з картки на рахунок і після цього поїхав", – повідомили джерела ЗМІ.

Пошуками зловмисника займаються правоохоронні органи. Подробиці про стан дівчини уточнюються.

Поліція "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 18 липня в Києві місцевий мешканець помітив у дворі будинку п'яного чоловіка в машині популярного таксі Uber. Він намагався видати себе за пасажира, однак з'ясувалося, що він водій.

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