Золотий "скарб": у Києві влаштували "полювання" на депутатів

В Оболонському районі Києва злодії проникли в квартиру депутата і винесли десятки золотих прикрас.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, це сталося 8-9 грудня в одному з будинків на Оболонському проспекті – в квартирі депутата Київської обласної ради. Власник житла не одразу помітив вторгнення і його наслідки, він кілька днів не був у квартирі.

У Києві обчистили квартиру депутата Колаж

Від злодіїв постраждав Андрій Пещерін, стверджує джерело. Пещерін – голова постійної комісії облради з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій.

Депутат Київської облради ("Солідарність") Андрій Пещерін

Також він є членом комісії облради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, торгівлі, регуляторної політики та зовнішньоекономічних зв'язків, фінансового забезпечення розвитку області та інноваційно- інвестиційної політики.

Злодії проникли в квартиру депутата, зламавши замки. Здобиччю стало близько тридцяти дорогоцінних виробів iз золота і кілька годинникiв.

Відзначимо, що Андрій Пещерін досить забезпечена людина. За 2018 рік депутат вказав у декларації квартиру в Києві і більше 10-ти земельних ділянок у столиці і в Київській області, житловий будинок і дві земельні ділянки в Черкаській області, дві ділянки у Львівській. Також він вказав у власності комплекс громадського призначення та павільйон-кафе.

Серед об'єктів незавершеного будівництва Пещерін задекларував дачний будинок у Київській обл. на 290 м (власність його дружини), кінно-спортивний манеж у Києві (1 730 м) й офісне приміщення (880 м).

Подружжя володіє цілим табуном породистих коней – у депутата їх сім, у його дружини Оксани – вісім.

Крадіжка сталася на Оболонському проспекті

Пещеріни їздять на автомобілях Range Rover і Toyota.

Загальний дохід подружжя за рiк становить майже два мільйони гривень (заробітна плата, дивіденди, підприємницька діяльність та інше).

У декларації депутата коштовності не вказані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. У результаті замаху загинув його маленький син. Наступного дня поліція затримала підозрюваних у вбивстві. За інформацією правоохоронців, фатальний постріл зробив ветеран АТО на Донбасі, доброволець з УДА.

В'ячеслав Соболєв кілька років перебуває в жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.

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