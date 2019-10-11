Зняв штани і показав: у Києві збоченець серед вулиці причепився до дитини

У Деснянському районі Києва чоловік чіплявся до дітей, показуючи свій статевий орган в парку.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва. Свідком інциденту став перехожий, який відразу звернувся до правоохоронців.

"Компанія неповнолітніх йшла парком на вулиці Мілютенка. У цей час невідомий звернувся до однієї з дівчаток та, знявши білизну, оголив свій статевий орган. Аби запобігти наближенню правопорушника, один із підлітків застосував перцевий балончик. Випадковий перехожий, котрий бачив цю подію, одразу зателефонував на 102 та розповів поліцейським, у якому напрямку пішов цей чоловік", – розповіли в поліції.

Незабаром збоченця затримали. Він був п'яний. Як стало відомо, чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за розбійний напад і нанесення смертельних тілесних ушкоджень.

Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Сумщині перед судом раптово помер педофіл. Він вступав у інтимні стосунки з підлітками.

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