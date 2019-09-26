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27 вересня • оновлено в 19:10
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Скандал довкола "зґвалтування" дитини у Києві отримав несподіване продовження

15.5т Читати матеріал російською

Скандал із дворічною дівчинкою в Оболонському районі Києва, з якої начебто знущаються батьки, при цьому чутні звуки "характерні для заняття сексом", отримав продовження.

У поліції OBOZREVATEL повідомили, що інформація, яка була опублікована у мережі, не відповідає дійсності.

За словами пресофіцерки Оболонського райуправління поліції Діани Шутько, правоохоронці не отримували звернення від інших мешканців будинку з приводу плачу дитини. Також, за її словами, не було повідомлень зі служби "103" і поліклініки про те, що у дівчинки є якісь синці чи садна.

"Крім того, з сім'єю спілкувалися працівники Центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді. Вони оглядали дитину, а також умови її проживання, складали акт. На тілі дівчинки не було виявлено ні слідів побоїв, ні синців, нічого", – повідомила вона журналістам OBOZREVATEL.

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Шутько зазначила, що умови проживання сім'ї – блискучі.

"Вони живуть у шикарній орендованій квартирі. Ми поспілкувалися із власником житла. Також спілкувалися з батьком дитини, який займається бізнесом. Чоловік був шокований тим, що його звинувачують у насильницьких діях стосовно доньки", – додала пресофіцерка.

Скандал довкола "зґвалтування" дитини у Києві отримав несподіване продовження

Як повідомив правоохоронцям батько, його донька – активна дитина, тому батьки водять її до спеціалізованої установи для розвитку активних дітей. Чоловік пояснив, що у дитини зараз ріжуться зуби, від чого вона часто плаче. Також маленька кричить, коли їй перед сном забороняють дивитися мультфільми.

"Ми телефоном запросили мешканку будинку, яка написала про дитину в мережі, прийти до нас і з'ясувати ситуацію. Але вона не захотіла", – розповіла Діана Шутько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Золотоноші Черкаської області 79-річний чоловік напав на 6-річну дівчинку та намагався її зґвалтувати. Це випадково помітив батько дитини, який і передав зловмисника до рук поліції

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал знущалися над дітьми Національна поліція України
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Triplets Alesya
Triplets Alesya
Вот мне интересно!!! А журналисты сами видели эти справки, о том, что с ребенком всё хорошо и он здоров и без повреждений? И условия в которых живёт эта маленькая крошка? И где ее мама, почему она тогда никак не комментирует и не реагирует на эту ситуацию? И не защищает свое дитя? Или мужа- если он действительно ни в чем не виноват???? И где само заключение от соц.службы, которая приходила и якобы всё проверяла??? Ничего этого нет! Просто слова!!! Когда режутся зубки ребенок не кричит о помощи!!!! Ощущение, что папа заплатил за то, чтобы его покрывали. Почему же он сразу не открыл дверь полиции, когда они приходили??? Если им нечего скрывать, он бы сразу открыл дверь и показал, что дома всё хорошо и с ребенком всё в порядке!!! И мама бы малышки не пряталась от соседей!!!
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Психически БОЛЬНОЕ существо обвинило отца девочки в "изнасиловании" этой самой девочки и отказалось прийти и дать пояснения. Вау! Никогда такого не было!!! Чтоб она в аду сгорела!
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Шевченко Вероника
Шевченко Вероника
В 2 года режутся зубы?у моего ребенка в этом возрасте были уже почти все зубы
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