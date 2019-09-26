Скандал довкола "зґвалтування" дитини у Києві отримав несподіване продовження

Скандал із дворічною дівчинкою в Оболонському районі Києва, з якої начебто знущаються батьки, при цьому чутні звуки "характерні для заняття сексом", отримав продовження.

У поліції OBOZREVATEL повідомили, що інформація, яка була опублікована у мережі, не відповідає дійсності.

За словами пресофіцерки Оболонського райуправління поліції Діани Шутько, правоохоронці не отримували звернення від інших мешканців будинку з приводу плачу дитини. Також, за її словами, не було повідомлень зі служби "103" і поліклініки про те, що у дівчинки є якісь синці чи садна.

"Крім того, з сім'єю спілкувалися працівники Центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді. Вони оглядали дитину, а також умови її проживання, складали акт. На тілі дівчинки не було виявлено ні слідів побоїв, ні синців, нічого", – повідомила вона журналістам OBOZREVATEL.

Шутько зазначила, що умови проживання сім'ї – блискучі.

"Вони живуть у шикарній орендованій квартирі. Ми поспілкувалися із власником житла. Також спілкувалися з батьком дитини, який займається бізнесом. Чоловік був шокований тим, що його звинувачують у насильницьких діях стосовно доньки", – додала пресофіцерка.

Як повідомив правоохоронцям батько, його донька – активна дитина, тому батьки водять її до спеціалізованої установи для розвитку активних дітей. Чоловік пояснив, що у дитини зараз ріжуться зуби, від чого вона часто плаче. Також маленька кричить, коли їй перед сном забороняють дивитися мультфільми.

"Ми телефоном запросили мешканку будинку, яка написала про дитину в мережі, прийти до нас і з'ясувати ситуацію. Але вона не захотіла", – розповіла Діана Шутько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Золотоноші Черкаської області 79-річний чоловік напав на 6-річну дівчинку та намагався її зґвалтувати. Це випадково помітив батько дитини, який і передав зловмисника до рук поліції

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