Зниклу в Києві дівчину знайшли мертвою

У Святошинському районі Києва на території будівництва знайшли тіло підлітка.
Загиблою виявилася розшукувана дівчина, повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.
"Жахливий випадок стався сьогодні, близько 12:00, на проспекті Перемоги в Святошинському районі. На території недобудови знайшли тіло дівчини. За попередньою інформацією, нею виявилася розшукувана дівчина. Вона була 2005 року народження", - зазначають у соцмережі.
У Києві знайшли тіло дівчини
Facebook / Київ Оперативний
У Києві знайшли тіло дівчини
Facebook / Київ Оперативний
У Києві знайшли тіло дівчини
Facebook / Київ Оперативний
У Києві знайшли тіло дівчини
Facebook / Київ Оперативний
Всі обставини події встановлюються.
Як повідомляв "Обозреватель", у центрі Києва знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом.
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