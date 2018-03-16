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Зниклу в Києві дівчину знайшли мертвою

8.6тЧитати новину російською

У Святошинському районі Києва на території будівництва знайшли тіло підлітка.

Загиблою виявилася розшукувана дівчина, повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

"Жахливий випадок стався сьогодні, близько 12:00, на проспекті Перемоги в Святошинському районі. На території недобудови знайшли тіло дівчини. За попередньою інформацією, нею виявилася розшукувана дівчина. Вона була 2005 року народження", - зазначають у соцмережі.

У Києві знайшли тіло дівчини

Facebook / Київ Оперативний

У Києві знайшли тіло дівчини

Facebook / Київ Оперативний

У Києві знайшли тіло дівчини

Facebook / Київ Оперативний

У Києві знайшли тіло дівчини

Facebook / Київ Оперативний

Всі обставини події встановлюються.

Як повідомляв "Обозреватель", у центрі Києва знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
новини
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