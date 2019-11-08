У п'ятницю, 8 листопада, в Оболонському районі Києва на проспекті Степана Бандери трапилася ДТП за участю автомобіля Hyundai Accent служби таксі Bolt. Машину занесло на тротуар, де вона влетіла в огорожу і перекинулася на бік.

Аварія відбулася вночі, приблизно о 3:00. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами водія Hyundai, він рухався з дозволеною швидкістю проспектом Степана Бандери з боку Куренівки. Перед ним їхав інший автомобіль, який різко загальмував. Чоловік за кермом таксі теж зробив це, щоб не влетіти в нього, але на мокрій дорозі авто занесло.

У Києві таксі Bolt потрапило в жахливу ДТП Інформатор

Машина вилетіла з дороги, знесла майже 15 метрів залізної огорожі та перекинулася на бік.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. У момент аварії в салоні таксі не було пасажирів, а водій був пристебнутий. Від травм чоловіка також врятували подушки безпеки.

У Києві 8 листопада на проспекті Степана Бандери трапилася ДТП за участю автомобіля Hyundai Accent служби таксі Bolt Інформатор

У Києві машину занесло на тротуар, де вона влетіла в огорожу і перекинулася на бік Інформатор

У Києві 8 листопада на проспекті Степана Бандери трапилася ДТП за участю автомобіля Hyundai Accent служби таксі Bolt Інформатор

У Києві машину занесло на тротуар, де вона влетіла в огорожу і перекинулася на бік Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві дівчина за пів години потрапила одразу у дві аварії. Вона пояснила це тим, що нібито тільки того ж дня отримала водійські права. Втім, пізніше правоохоронці з'ясували, що вона була п'яна.

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