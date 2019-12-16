Знайшли в лісі: під Києвом за страшних обставин помер хлопець

У Вишневому Київської області правоохоронці виявили мертвим 17-річного місцевого жителя, який раніше вважався зниклим безвісти.

Зазначається, що юнак пішов із дому ще 5 грудня, правоохоронці виявили розшукуваного померлим в лісопарковій зоні столиці. Про це повідомляє у Facebook поліція Київської області.

За попередніми даними, неповнолітній вкоротив собі віку, отруївшись медичним препаратом.

Поліція Київської області

Зазначається, що тіло померлого уже направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини смерті з’ясовуються, досудове розслідування триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 14 грудня в Києві з вікна багатоповерхового будинку вистрибнула 30-річна жінка – мама маленької дитини. По прибуттю швидкої допомоги вона вже була мертва.

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