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16 грудня • оновлено в 15:34
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Знайшли в лісі: під Києвом за страшних обставин помер хлопець

2.1т
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У Вишневому Київської області правоохоронці виявили мертвим 17-річного місцевого жителя, який раніше вважався зниклим безвісти.

Зазначається, що юнак пішов із дому ще 5 грудня, правоохоронці виявили розшукуваного померлим в лісопарковій зоні столиці. Про це повідомляє у Facebook поліція Київської області.

За попередніми даними, неповнолітній вкоротив собі віку, отруївшись медичним препаратом.

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Знайшли в лісі: під Києвом за страшних обставин помер хлопець

Поліція Київської області

Зазначається, що тіло померлого уже направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини смерті з’ясовуються, досудове розслідування триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 14 грудня в Києві з вікна багатоповерхового будинку вистрибнула 30-річна жінка – мама маленької дитини. По прибуттю швидкої допомоги вона вже була мертва.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
самогубство померла дитина розслідування Національна поліція України
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