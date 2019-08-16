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Знайшли руку з перстнями: спливли деталі звірячого вбивства в Києві

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Розчленований труп, імовірно, зниклої Ірини Кліпкової, 16 серпня в Києві знайшли її друзі, які намагалися з'ясувати, що трапилося з жінкою.

Подробицями поділився сусід убитої Сергій у коментарі "Апострофу".

За його словами, друзі Ірини шукали будь-які сліди, які могли б пояснити її зникнення. Під час пошуків знайомі жінки виявили біля Русанівського каналу перший мішок із фрагментами тіла.

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Ірина Кліпкова

Ірина Кліпкова

Після цього вони подзвонили Сергію. Чоловік прибув на місце з бійцями Нацгвардії. Незабаром виявили і інші пакети з останками.

При цьому Сергій розповів, що помітив деталь, яка підтвердила, що труп – дійсно його зникла сусідка: в одному з мішків він побачив руку з перстнями, схожими на ті, які носила Кліпкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, труп жінки виявили ввечері 16 серпня. Одразу після цього був затриманий можливий вбивця, який жив недалеко від жінки і знав її більше 15 років.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
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