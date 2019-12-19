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19 грудня • оновлено в 13:13
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Знайшли оголеною біля машини: в Києві жорстоко вбили жінку

6.6т
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У Києві в районі Кадетського Гаю жорстоко вбили жінку. Тіло знайшли біля машини убитої "Хонда Цивік" на березі озера.

Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, вбивство трапилося неподалік від будинку жінки. Жертву вранці 19 грудня виявили перехожі, які гуляли біля озера.

Жінка була майже повністю без одягу. Прикметно, що ділянка, де здійснено злочин, дуже добре проглядається з дороги і будинків навколо. На місці працюють значні сили МВС.

Вбивство в Києві

Вбивство в Києві

dtp.kiev.ua

Вбивство в Києві

Вбивство в Києві

dtp.kiev.ua

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Вбивство в Києві

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Вбивство в Києві

Вбивство в Києві

dtp.kiev.ua

Новина оновлюється.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Кримінал
Місце
Україна Київ
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