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Змусили відкрити сумку: під Києвом шахраї обікрали жінку посеред вулиці

2.3т Читати матеріал російською

У Білій Церкві Київської області шахраї обікрали пенсіонерку, вистеживши її біля банку, де вона щойно отримала пенсію.

Злочин скоєно 15 липня, повідомили у пресслужбі поліції Київщини. Жінка, повертаючись із банку, побачила пакет, що лежав посеред вулиці.

"До неї підійшов чоловік і запропонував зазирнути всередину. В пакеті були гроші. Незнайомець запропонував розділити їх порівну. Потім до них підійшов ще один чоловік і запитав, чи не знаходили вони пакет", – розповіли у поліції.

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Перший чоловік відповів, що нічого не знаходив, але змусив пенсіонерку показувати вміст сумки.

"Вона відкрила її, а зловмисник вихопив гаманець і втік", – уточнили у поліції.

Крадіжка гаманця із сумки

Крадіжка гаманця із сумки

biletik.aero

За словами постраждалої, одному зловмиснику близько 30 років, вдягнений у джинси, темну футболку, з барсеткою через плече та сірим пакетом у руках. Другому близько 50 років, міцної статури, з русявим волоссям. Був вдягнений у костюм.

Як писав OBOZREVATEL, у травні у Києві з'явилася нова схема шахрайства, в якій задіяні особа, яка нібито втратила документи, і той, хто їх "знайшов".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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