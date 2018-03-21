Зламали ніс і розбили авто: жителі жорстоко побили співробітників "Київгазу"

У Києві мешканці одного зі столичних будинків напали на співробітників "Київгазу".

У результаті інциденту на вулиці Вацлава Гавела постраждали троє працівників компанії, один із них отримав серйозні травми. Про це "Обозревателю" повідомили в прес-службі "Київгазу".

Причиною нападу на співробітників послужило відключення частини 6-поверхового будинку від газопостачання через виявлених порушень правил безпеки.

"Ініціативна група" вирішила самовільно відновити газопостачання у будинку, піддаючи себе і своїх сусідів на вибух. Спроба усунення наявних порушень закінчилася побиттям наших працівників, зламаним носом, розбитим службовим авто і викраденням професійних інструментів", - розповіли в компанії.

Найактивнішим учасником бійки був один із мешканців будинку, який діяв з хуліганських мотивів, кажуть у прес-службі.

"Одна людина вирішила скористатися ситуацією, налаштувала людей і вчинила напад на співробітників", - впевнені в "Київгазі".

Всього в нападі на співробітників брали участь четверо громадян. Найактивнішого учасника інциденту затримали, з ним працює служба безпеки компанії.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Полтаві активісти побили чиновників міськради.