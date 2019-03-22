Зі зброєю і в балаклавах: під Києвом напали на сім'ю бізнесмена

В с. Гурівщина Києво-Святошинського району невідомі скоїли збройний наліт на будинок місцевих жителів.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, це сталося ввечері 19 березня. Близько 19:30 на територію домоволодіння проникли четверо злочинців. Чоловіки були в чорному одязі і масках-балаклавах, озброєні.

Вони увірвалися до будинку, зв'язали подружжя і почали вибивати гроші та цінності.

Розбійний напад стався у Києво-Святошинському районі

Забравши здобич — готівку в доларах і гривнях, а також мобільні телефони — злочинці зникли.

Голова сім'ї, бізнесмен, потрапив до лікарні — у чоловіка зламана рука.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Злочинцям загрожує позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у власній квартирі жорстоко вбили екс-учасника АТО на Донбасі, а відомому лікарю плеснули в обличчя кислотою на вході у клініку.

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