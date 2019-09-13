"Живий смолоскип": у Києві трапилася надзвичайна подія з жінкою

У Києві лікарі рятують жінку похилого віку, яка отримала 80% опіків тіла, коли намагалася приготувати їжу.
Як повідомило джерело OBOZREVATEL, нещасний випадок трапився у квартирі житлового будинку на вул. Андрія Малишка в Дніпровському районі.
У пресслужбі ДСНС у Києві нашим журналістам цю подію підтвердили.
"За словами очевидців, на жінці загорівся одяг, проте вона змогла самотужки загасити полум'я. Місцеві жителі кажуть, що постраждала є інвалідом", – повідомили у відомстві.
Постраждала була госпіталізована
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області трапилася ДТП, під час якої один із автомобілів загорівся. На місці загинули троє осіб, зокрема літнє подружжя.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".