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13 вересня • оновлено в 13:50
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"Живий смолоскип": у Києві трапилася надзвичайна подія з жінкою

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У Києві лікарі рятують жінку похилого віку, яка отримала 80% опіків тіла, коли намагалася приготувати їжу.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, нещасний випадок трапився у квартирі житлового будинку на вул. Андрія Малишка в Дніпровському районі.

У пресслужбі ДСНС у Києві нашим журналістам цю подію підтвердили.

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"За словами очевидців, на жінці загорівся одяг, проте вона змогла самотужки загасити полум'я. Місцеві жителі кажуть, що постраждала є інвалідом", – повідомили у відомстві.

Постраждала була госпіталізована

Постраждала була госпіталізована

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області трапилася ДТП, під час якої один із автомобілів загорівся. На місці загинули троє осіб, зокрема літнє подружжя.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
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Україна Київ
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