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/Кримінал

Обгорів до невпізнання: на залізниці під Києвом загинув екстремал

1.7тЧитати матеріал російською

У Борисполі на Київщині молодик отримав смертельний удар струмом, коли виліз на дах вагона поїзда.

Про це OBOZREVATEL повідомив начальник прес-служби ГУНП у Київській області Микола Жукович.

"Нещасний випадок трапився, коли поїзд стояв на одній із колій. З невстановлених поки причин, молодий чоловік почав перелазити через вагон. Там його вдарило високовольтною дугою", – розповів Жукович.

Він також зазначив, що особа загиблого нині не встановлена.

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Місцеві мешканці повідомили нашим журналістам, що після удару струмом одяг на хлопцеві загорівся, в результаті чого його тіло обгоріло до невпізнання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 14-річний зачепер отримав удар струмом і важку травму, катаючись на даху поїзда. У школяра обгоріло 50 відсотків тіла.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаБориспіль
Теги
криміналНаціональна поліція України
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