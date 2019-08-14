Жахливий сморід, люди блюють: під Києвом влаштували справжній екоцид

Поля навколо села Велика Стариця, що у Бориспільському районі Київської області, перетворили у суцільне звалище трупів курей, битих яєць та пір‘я. Мешканці почали погано почуватись, а населеним пунктом рознісся сморід.

Як повідомили на сайті "Активні громадяни", за словами місцевих жителів, у лютому компанія "Агро-регіон" завезла на поля щось схоже на землю або добрива. Їм здалося, що це був чорнозем (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Через деякий час вони помітили, що почали гірше почуватися — з’явилася нудота, запаморочення, головні болі, потім стало відчутно сморід.

Звалище курей поблизу Києва Активні громадяни

Автор матеріалу відзначив, що, коли приїхав у село, то побачив, що воно в декількох місцях оточене великими завалами з курячих трупів, посліду, битих тухлих яєць і пір’я.

"Підійти до звалищ без засобів особистого захисту майже неможливо… Коли ми почали об’їжджати могильники, було ще рано і досить прохолодно, тож ми змогли зробити кілька фото біля двох перших куп. Але потім визирнуло сонце, і температура піднялась до +25 градусів. В таких умовах до могильника неможливо навіть наблизитись — троє людей не змогли стримати напади блювоти", — пояснив журналіст.

З’ясувалося, що такі ж незаконні звалища влаштували підприємці в селах Мала Стариця та Гоголів. Місцева мешканка розповіла, що люди вже намагалися зв’язатися з директором "Агро-регіону", проте на сайті є контакт колишнього очільника.

Ситуація погіршилася, коли "могильники" почали заорювати в землю. Також рідина з них потрапила у колодязі.

"Розтягнули трупи та послід по полях. Сморід став неймовірним, взагалі неможливо було дихати — вдома було ще гірше, ніж зараз поряд з могильником. Набрякало обличчя, очі сльозились, багато в кого були напади задухи", — розказала жінка, яка проживає у селі.

Зі слів представників громади, вони зверталися до депутата Сеньківської сільської ради Людмили Клушко, проте вона запевнила, що безсила у цій ситуації.

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Поля навколо села Велика Стариця перетворили в "могильники" Активні громадяни

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