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27 лютого • оновлено в 21:48
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У Києві на Окружній в ДТП загинуло двоє людей. Фото і відео

4.3т
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У Києві 27 лютого дві іномарки зіткнулися на перетині Окружної та Газопровідної. Загинуло двоє людей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Викинуло на 100 метрів: у Києві дві автівки на величезній швидкості не поділили дорогу

За попередніми даними, Skoda рухалася по Окружній з боку Мінського масиву у сторону КП Ірпінь. Не переконавшись у безпеці маневру, водій повернув ліворуч на вулицю Газопровідна, не надавши перевагу Audi, яка рухалася в сторону площі Шевченка.

Викинуло на 100 метрів: у Києві дві автівки на величезній швидкості не поділили дорогу

Внаслідок зіткнення водій Skoda загинув на місці. Пасажира викинуло з салону, він пролетів понад 100 метрів.

Зазначається, що спідометр Audi завис на швидкості 160 км/год.

Викинуло на 100 метрів: у Києві дві автівки на величезній швидкості не поділили дорогу
Викинуло на 100 метрів: у Києві дві автівки на величезній швидкості не поділили дорогу
Викинуло на 100 метрів: у Києві дві автівки на величезній швидкості не поділили дорогу
Викинуло на 100 метрів: у Києві дві автівки на величезній швидкості не поділили дорогу
Викинуло на 100 метрів: у Києві дві автівки на величезній швидкості не поділили дорогу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі 26 лютого на перехресті Запорізького Шосе і вулиці Старокодацької автомобіль BMW на швидкості влетів в колону військових.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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