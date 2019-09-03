Жахлива ДТП на мосту в Києві: у мережу потрапило відео зіткнення. 18+

У мережі оприлюднили відео моменту жахливого зіткнення автомобілів на мосту Патона в Києві. ДТП трапилася у понеділок, 2 вересня.
Запис із реєстратора попутного авто опублікували на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook. На ньому видно, як водій Audi намагався випередити весь транспорт у потоці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Перед втратою управління він різко викрутив кермо вліво, після чого Audi боком винесло на зустрічну смугу у Volkswagen, а потім вже без двигуна відкинуло назад", – йдеться в повідомленні.
Жахлива ДТП на мосту в Києві
Скріншот
В аварії важкі травми отримали двоє осіб із першого авто: водій і дівчина-пасажир. Обох витягнули рятувальники і терміново госпіталізували.
"Відомо, що водій Audi раніше неодноразово порушував ПДР, називаючи себе "Творцем Хаосу", і викладав відео з доріг столиці", – додали в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 2 вересня, на мосту Патона в Києві трапилася масштабна ДТП: автомобілі були дуже серйозно пошкоджені.
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