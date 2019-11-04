"Згадують Голодомор!" У лісі під Києвом влаштували звалище хліба

На околицях Білої Церкви Київської області мешканці виявили звалище запліснявілого хліба. Величезна кількість буханців лежала просто посеред лісу.

Фотодокази з'явилися в групі "Біла Церква" у Facebook. Світлину опублікував користувач Олександр Демінський.

"Ось таку гору хліба знайшов сьогодні (1 листопада. – Ред.) у лісі біля Фурсів. Цікаво, звідки? Продайте зі знижкою людям, ні, краще викинути!" – обурився він.

Купи хліба в лісі Facebook "Біла Церква"

Також фото хлібного звалища розмістили в групі "По той бік новин". Там уточнили, що знімок був зроблений в урочищі Товста.

"Думаю, це якийсь хлібзавод вивіз повернення з магазину на околиці. Зі мною вже зв'язалися представники поліції, поїдемо на місце події", – повідомив Демінський.

Місце викиду хліба Facebook "По той бік новин"

"Фото миттєво підхопили численні спільноти. Люди обурюються, згадують Голодомор 1933 року, пишуть, що краще б хліб віддали нужденним, а не чекали, поки зіпсується", – зазначили в соцмережі.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні 2019 діти з села Підгірці Обухівського району Київської області, де знаходиться найбільший полігон сміття, записали відеозвернення з проханням очистити місто від смороду.

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