Здавали в оренду за гривню на рік: у Києві розкрили злочинну схему ексчиновників КОДА

Чотирьом колишнім чиновникам Київської обласної державної адміністрації оголосили про підозру в нанесенні збитку державі на суму в 200 мільйонів гривень.

Вони значно знизили розмір орендної плати і передали в користування державне майно на вул. Велика Васильківська площею в 1900 квадратних метрів всього за 1 гривню на рік, повідомили на сторінці прокуратури Києва в Facebook.

"Починаючи з 2000 року, керівники одного з департаментів КОДА здавали в оренду цей будинок за 1 гривню в рік комунальному підприємству, яке здавало його в суборенду приватним підприємствам за ринковою вартістю", – уточнили правоохоронці.

Затримані колишні чиновники

Після змін в законодавстві, згідно з якими орендарі зобов'язані були перерахувати різницю між суборендою і орендою, чиновники не розірвали договір, складений на невигідних для держави зобов'язаннях.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як писав OBOZREVATEL, близько 323 га земель держпідприємства "Пуща-Водиця" в Оболонському районі Києва незаконно відчужені в Госгеокадастре, організувавши злочинну схему з ветеранами АТО.

Злочин розслідує Служба безпеки України в Києві та області.

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