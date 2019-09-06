Збив журналіста: у Києві оголосили в розшук водія Porsche Panamera

У п'ятницю, 6 вересня, в Києві правоохоронці почали розшук водія автомобіля Porsche Panamera за хуліганство. Він вибив телефон із рук журналіста, збив його й утік.

Як повідомив "Інформатор" із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, у Святошинському районі приблизно об 11:00 ввели план "Перехоплення".

Стало відомо, що водій сірого Porsche Panamera вибив телефон із рук журналіста "2+2", збив його й утік у бік вулиці Генерала Потапова. Держномер авто "АА 9003 ВР".

У Києві водій Porsche Panamera збив журналіста. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві автомобіль збив на пішохідному переході 7-річного хлопчика. Школяр залишився живим, проте отримав численні травми. Аварія трапилася увечері 2 вересня на вул. Закревського в Деснянському районі.

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