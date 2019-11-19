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19 листопада • оновлено в 19:03
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Збив та втік: у Києві знайшли водія, який наїхав на хлопчика у дворі

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У Києві поліція знайшла водія, який наїхав на дитину у Голосіївському районі. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Про це повідомила старший інспектор Голосіївського управління поліції Христина Кірякова, передає УНН.

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"Провадження буде розглядатися у Голосіївському управлінні поліції. Чоловік і автівка знайдені", – повідомила Кірякова.

У Києві знайшли водія, який наїхав на дитину

У Києві знайшли водія, який наїхав на дитину

Колаж

У поліції розповіли, що водія легковика Chevrolet Aveo і його автомобіль знайшли на території Києва у понеділок, 18 листопада.

"Слідчий відкриє його (провадження – ред.). Зараз він подивиться матеріали, які до нього надійшли й буде вирішуватись, яка саме частина та стаття", – зазначила інспектор.

Христина Кірякова також розповіла про стан потерпілого. За її словами, дитина отримала пошкодження пальців ніг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва18 листопада автомобіль Chevrolet Aveo чорного кольору скоїв наїзд на хлопчика 2011 року народження. Дитину без свідомості було госпіталізувано до лікарні.

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Тема
ДТП в Києві
Місце
Україна Київ
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