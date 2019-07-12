Збитків на 3 мільйони: на будівництві доріг під Києвом привласнювали гроші

У Київській області на ремонті автомобільних доріг систематично привласнювали бюджетні гроші. У схемі були задіяні співробітники сільрад і приватні компанії.

Вони вносили до фінансової звітності неправдиві відомості про обсяги та вартість проведених робіт. Привласнені гроші переводилися в готівку і легалізувалися, повідомили на сторінці СБУ у Facebook.

Збитки оцінили більш ніж на три мільйони гривень. Під час обшуків у фігурантів справи знайшли документацію, яка підтверджує злочини.

обшуки Facebook СБУ

"Керівнику однієї з комерційних організацій оголосили про підозру у злочинах за ч. 5 ст. 191 (привласнення і розтрата чужого майна або зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення з тяжкими наслідками)", – уточнили в Службі безпеки України.

Як писав OBOZREVATEL, міського голову Василькова Київської області Володимира Сабадаша відсторонили від його посади через розслідування підкупу виборців. Сабадашу оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: організація і керівництво злочином, привласнення, розтрата майна або зловживання службовим становищем і незаконне заволодіння паспортом або іншим документом.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!