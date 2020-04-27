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27 квітня • оновлено в 10:46
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/ Кримінал

Затриманому чиновнику КМДА терміново викликали швидку допомогу

11.1т
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Затриманому поліцією заступнику голови Київської міської державної адміністрації Володимиру Слончаку в ізолятор тимчасового тримання викликали швидку допомогу.

Як повідомляють джерела OBOZREVATEL, у чиновника нібито є хронічні захворювання.

Зазначимо, що Слончака затримали згідно зі статтею 208 КПК (Затримання уповноваженою посадовою особою). За попередніми даними, сьогодні, 27 квітня, йому вручать підозру та оберуть запобіжний захід.

Володимир Слончак

Володимир Слончак

Нагадаємо, що ввечері 26 квітня у Києві за незначне порушення правил дорожнього руху, під час якого ситуація перейшла в конфлікт з бійкою, затримали заступника голови КМДА Володимира Слончака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко прокоментував ситуацію з можливим хабарництвом з боку його першого заступника Миколи Поворозника.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
швидка допомога КМДА
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
обострение хитрости и порок нахальства, блин. То такой крутой, то как только прижали - сразу дольной и несчастный
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1
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Roma Roma
Roma Roma
Обсос! Ты Украинский сайт или.....
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1
Roma Roma
Roma Roma
Сташинский Богдан, это не тебе убого у вопрос стоял? И вообще, что с тобой? Ты хоть когда нибудь спишь? Или скрута? То есть денег совсем ноль? На переработку пошёл?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Roma Roma, ну да украинский :xyinia.com
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Символично, только скотью и мерзости прижимают хвост за воровство, еоррупци., беспредел. превышение власти...сразу же скорая, клетчатый плед, Феофания...ну потом залог и...Поросёнок фунтик ни в чём не виноват или...Рахфик ни ф тчёмь не финофат!
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