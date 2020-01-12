Затримано організатора вбивства Окуєвої: з'явилися перші деталі

Затриманий організатор вбивства Аміни Окуєвої входив до складу злочинного угруповання із семи осіб.

Як повідомляється на сайті Національної поліції України, всі вони обґрунтовано підозрюються в серії тяжких злочинів, зокрема вбивств. Це підтвердив глава відомства Ігор Клименко.

За його словами, частину з них викрили раніше, а 12 січня оперативники Нацполіції спільно з колегами поліції Київської області, із залученням спецназу КОРД під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали організатора вбивства Окуєвої.

Затримання організатора вбивства Окуєвої Національна поліція України

Затримання членів угруповання, причетного до вбивства Окуєвої Національна поліція України

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"До складу групи в цілому входило семеро осіб, частину з них за підозрою у двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом зазначеної злочинної групи", – розповів глава Національної поліції.

Клименко також підтвердив, що ДНК затриманого збіглося з ДНК на залишеній на місці вбивства Окуєвої зброї. Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії та перевіряють причетність затриманих до скоєння інших злочинів.

Затримання членів угруповання, причетного до вбивства Окуєвої Національна поліція України

Затримання членів угруповання, причетного до вбивства Окуєвої Національна поліція України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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