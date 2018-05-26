Застосували газ: у Києві напали на церкву УПЦ КП

Увечері в п'ятницю, 25 травня, у приміщенні Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) на вулиці Пушкінській у столиці двоє невідомих розпилили сльозогінний газ.

У результаті постраждала економ патріархії черниця Варвара, повідомляється на сайті патріархату.

"Свої дії нападники ніяк не пояснювали. Невідомі зникли, їх розшукує поліція. У результаті інциденту інших постраждалих або будь-якої загрози немає", - сказано в повідомленні.

У церкві підозрюють, що "інцидент може бути викликаний бажанням деяких осіб або сил загострити ситуацію в суспільстві і в церковному середовищі в умовах очікування рішення вселенського патріарха щодо видання томосу про автокефалію церкви в Україні".

У прес-службі ГУ Нацполіціі в Києві розповіли УНН, правоохоронці розшукують порушників, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею "хуліганство".

У поліції зазначили, що двоє людей вбігли в приміщення і застосували газовий балончик. Патруль виїхав за адресою і опитав свідків події.

Повідомлення зареєстрували в Журналі єдиного обліку Шевченківського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко назвав напад на приміщення Української православної церкви Київського патріархату провокацію країни-агресора та вважає за необхідне взяти приміщення під державну охорону - про це він написав у своєму Твіттері:

"У зв'язку із хуліганським нападом на приміщення УПЦ Київського Патріархату стає зрозумілим, що провокації з боку Москви проти Церкви, яка послідовно та рішуче підтримує надання Томосу про автокефалію, будуть посилюватися. Тому приміщення потрібно брати під належну державну охорону", - написав він у своєму Twitter.

У зв'язку із хуліганським нападом на приміщення УПЦ Київського Патріархату стає зрозумілим, що провокації з боку Москви проти Церкви, яка послідовно та рішуче підтримує надання Томосу про автокефалію, будуть посилюватися.Тому приміщення потрібно брати під належну державну охорону — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 26 мая 2018 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти попередили, що після проголошення в Україні єдиної помісної церкви можливі масові зіткнення її прихильників з прихожанами Української православної церкви Московського патріархату за контроль над храмами.