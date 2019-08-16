Засновник наркоімперії Telegrass втік від поліцейського конвою в аеропорту Бориспіль

У четвер, 15 серпня, засновник найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амос Дов Сільвер втік в аеропорту Бориспіль від поліції.

Як повідомляє ізраїльське видання Ynet, туди українські правоохоронці доправили його просто з Верховного суду України, щоб екстрадувати до Ізраїлю. Представників ізраїльських правоохоронців в аеропорту не було (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Перед відправкою зі злочинця зняли електронний браслет, і він пішов у зал дьюті-фрі. Саме там його сліди зникли. Літак з Амосом Дов Сільвером мав сісти в аеропорту Бен-Гуріон ввечері 15 серпня.

Амос Дов Сільвер Ynet

"Підозрюваний зник після свого арешту. Верховний суд України відхилив його апеляцію на рішення про видачу. Поліція Ізраїлю підтримує контакти зі своїми колегами в Україні і уважно стежить за пошуком", – повідомили у Національній поліції України.

Зі свого боку ізраїльські правоохоронці також зазначили, що взаємодіють з українськими колегами з метою якнайшвидшого затримання Сільвера.

Ситуацію прокоментувала і дружина наркобарона. Вона заявила, що розмовляла з чоловіком по телефону близько 20:00 15 серпня і додала, що дуже стурбована і не вірить у те, що він утік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амос Дов Сільвер, затриманий у Києві навесні 2019 року, вийшов із СІЗО.

Прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець пояснила, що 10 липня Київський апеляційний суд відпустив підозрюваного під домашній арешт.

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