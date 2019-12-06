Защемив дверима візочок: у Києві маршрутник потрапив у гучний скандал через неуважність. Фото

У Києві водій маршрутки №545 (ст. м. "Дарниця" – вул. Єлизавети Чавдар) потрапив в гучний скандал через те, що защемив візочок з дитиною у дверному отворі, мало не збив людей на переході та їхав з відкритими дверима.

Про ситуацію написала очевидиця-киянка Яніна Климова на сторінці "Позняки Осокорки Харківський – житлові масиви Дарницького р-ну м. Києва" у Facebook. Вона опублікувала фото даної маршрутки.

"Водій чудово отримав по обличчю від нетверезого пасажира, якого віз у відкритих дверях маршрутки. За одну зупинку до – водій ледь не збив пішоходів на переході. За ще одну зупинку до цього – він не переконався в тому, що з задніх дверей пасажири вийшли-зайшли, защемив візочок з дитиною в дверному отворі, змусивши маму бігти за маршруткою і притримувати коляску, і почав рух", – підкреслила Климова.

У Києві маршрутник потрапив у гучний скандал через неуважність Facebook Яніни Климової

Співробітники Комунальній служби перевезень КМДА сайту "Сьогодні" підтвердили цей випадок. Він трапився 5 грудня. Дитина, яка перебувала у візочку, не постраждала. Там відзначили, що жінка з візочком, найімовірніше, не потрапила в зону огляду чоловіка за кермом маршрутки.

"Водія справді вдарили по обличчю, але заяви в поліцію він не писав. Це був його перший день роботи на даному маршруті. Раніше він працював на інших... У пояснювальній записці керівництву він написав, що працював перший день на цьому складному маршруті, тому до кінця робочого дня сильно втомився і здали нерви. Його покарали суворою доганою, позбавили премії. На роботу він вийде і буде возити пасажирів на цьому маршруті. Але тепер за ним будуть суворо наглядати. Ще одне подібне порушення – і його звільнять з роботи" , – сказали працівники Комунальної служби перевезень КМДА.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві скандали з маршрутками трапляються часто, іноді в їх результаті люди навіть отримують травми.

Наприклад, одного разу киянка поскаржилася на те, що з внутрішньої сторони дверей в одній з маршруток стирчав шматок залізної труби з необробленими кінцями. Через це жінка отримала кілька рваних ран на нозі.

Також в Києві водія маршрутки №211 (ДВРЗ – пл. Деміївська) звинуватили в тому, що він 12 листопада на зупинці на вулиці Гродненській почав закривати двері автобуса і рухатися до того, як пасажирка встигла вийти. Через це жінка впала і отримала перелом руки зі зміщенням.

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