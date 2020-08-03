Заручниця розповіла, що терорист Карімов не вимагав гроші. Відео

Сухроб Карімов, який захопив банк у Києві, не вимагав гроші. Після захоплення терорист вимагав лише викликати поліцію та журналістів.

Про це українським ЗМІ розповіла співробітниця банку Наталя, яку Карімов узяв у заручники. Вона зазначила, що чоловіку гроші були не потрібні та ніякі 40 тисяч гривень він не вимагав.

"Прийшов він (Карімов. – Ред.) приблизно о 12-й годині дня. Він сказав викликати поліцію, тому що в нього бомба. Я взагалі подумала, що це жарт", – розповіла вона.

Наталія зазначила, що спершу терорист поводився агресивно, але їй вдалося прихилити його до себе.

"Ми говорили про погоду, зірки, природу, тварин", – поділилася дівчина.

Також вона повідомила, що охорони в приміщенні банку не було, тому вона не могла покликати на допомогу й діяла згідно з інструкціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в Києві невідомий чоловік захопив у заручники співробітницю "Універсал Банк", який розташований у приміщенні бізнес-центру "Леонардо". Під час спецоперації СБУ терориста затримали.

У МВС назвали ім'я і показали фото терориста. Сам Сухроб Карімов заявляв, що вибухівка здетонує, навіть якщо його вб'ють.