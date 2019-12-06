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6 грудня • оновлено в 10:45
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Замішаний терорист ІДІЛ: поліція розкрила зухвале вбивство на Київщині. Фото злочинців

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Правоохоронці розкрили розбійний напад на подружжя із жорстоким вбивством у селі Андріївка Макарівського району Київської області.

Про це написав начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook. Злочин було скоєно 22 листопада (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Раніше правоохоронці повідомляли, що двоє у балаклавах вдерлися до будинку подружжя пенсіонерів, 68-річної жінки та 69-річного чоловіка. Надворі вони побили власника, а всередині зв'язали його дружину. Погрожуючи, невідомі забрали ювелірні прикраси і втекли.

Поліція розкрила розбійний напад на подружжя із жорстоким вбивством у селі Андріївка Макарівського району Київської області

Поліція розкрила розбійний напад на подружжя із жорстоким вбивством у селі Андріївка Макарівського району Київської області

Facebook Андрій Нєбитов

Пізніше чоловіка було госпіталізовано у важкому стані. За словами Нєбитова, він помер.

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Поліція затримала чотирьох іноземців, один із яких розшукувався Інтерполом за участь у терористичній організації ІДІЛ і був засуджений до 12 років позбавлення волі. Нападників шукали та затримували у п'яти регіонах України.

Ще 22 листопада невідомі вдерлися до будинку подружжя пенсіонерів

Ще 22 листопада невідомі вдерлися до будинку подружжя пенсіонерів

Facebook Андрій Нєбитов

Поліція розкрила розбійний напад на подружжя із жорстоким вбивством у селі Андріївка Макарівського району Київської області

Поліція розкрила розбійний напад на подружжя із жорстоким вбивством у селі Андріївка Макарівського району Київської області

Поліція Київської області

Ще 22 листопада невідомі вдерлися до будинку подружжя пенсіонерів

Ще 22 листопада невідомі вдерлися до будинку подружжя пенсіонерів

Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині в закинутому колодязі знайшли тіло іноземного бізнесмена з вогнепальними пораненнями. Поліція Києва затримала двох чоловіків, які викрали і застрелили чоловіка, а потім на території області сховали тіло загиблого.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ИГИЛ и КАКЕЛ - БРАТЯ НА ВЕКА!
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1
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Хо Хол
Хо Хол
А помните, как xoxлы желали успеха ИГИЛ в Сирии?))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хо Хол, Из Сирии их вымели. Куда еще террoристам податься в наше время)
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