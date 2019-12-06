Замішаний терорист ІДІЛ: поліція розкрила зухвале вбивство на Київщині. Фото злочинців

Правоохоронці розкрили розбійний напад на подружжя із жорстоким вбивством у селі Андріївка Макарівського району Київської області.

Про це написав начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook. Злочин було скоєно 22 листопада (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Раніше правоохоронці повідомляли, що двоє у балаклавах вдерлися до будинку подружжя пенсіонерів, 68-річної жінки та 69-річного чоловіка. Надворі вони побили власника, а всередині зв'язали його дружину. Погрожуючи, невідомі забрали ювелірні прикраси і втекли.

Поліція розкрила розбійний напад на подружжя із жорстоким вбивством у селі Андріївка Макарівського району Київської області Facebook Андрій Нєбитов

Пізніше чоловіка було госпіталізовано у важкому стані. За словами Нєбитова, він помер.

Поліція затримала чотирьох іноземців, один із яких розшукувався Інтерполом за участь у терористичній організації ІДІЛ і був засуджений до 12 років позбавлення волі. Нападників шукали та затримували у п'яти регіонах України.

Ще 22 листопада невідомі вдерлися до будинку подружжя пенсіонерів Facebook Андрій Нєбитов

Поліція розкрила розбійний напад на подружжя із жорстоким вбивством у селі Андріївка Макарівського району Київської області Поліція Київської області

Ще 22 листопада невідомі вдерлися до будинку подружжя пенсіонерів Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині в закинутому колодязі знайшли тіло іноземного бізнесмена з вогнепальними пораненнями. Поліція Києва затримала двох чоловіків, які викрали і застрелили чоловіка, а потім на території області сховали тіло загиблого.

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